طرابلس 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسكشف الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" عن نية الخارجية الألمانية بإحياء مؤتمر برلين؛ لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسوأ في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة.‎وأكد أنطونيو غوتيريش إثر تسلم المبعوث الأممي الجديد باثيلي مهامه رسميًا في ليبيا، وفق وكالة الأنباء الليبية، على ضرورة التوصل سريعًا لاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.وأضاف أنه من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه باثيلي في مهمته في ليبيا، مؤكدًا أهمية استمرار اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار بأي ثمن.// انتهى //17:07ت م0133