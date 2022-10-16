الجزائر 20 ربيع الاول 1444 هـ الموافق 16 اكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الطاقة والتعدين الجزائري محمد عرقاب اليوم، بالأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيض والوفد المرافق له.واستعرض الطرفان الأوضاع الحالية لسوق النفط الدولي وآفاق تنميته على المدى القصير والمتوسط في مواجهة الشكوك التي طالت سوق النفط العالمية لعدة أسابيع.وأعربَا عن ثقتهما الكاملة بالأثر الإيجابي لاتفاقية 5 أكتوبر الجاري المعتمدة في فيينا التي تهدف إلى خفض الإنتاج العالمي بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من 1 نوفمبر المقبل من أوبك وشركائها من خارج أوبك ضمن إعلان التعاون، ما سيؤدي إلى استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولية .كما ناقش الوزير الجزائري والأمين العام لمنظمة أوبك التحديات الكبرى التي تواجه صناعة النفط العالمية وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز التنسيق واستقرار دور سوق النفط من قبل أوبك وشركائها في "أوبك +".// انتهى //17:09ت م0135