الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسحقق نادي الرياض بطولة الدوري الممتاز للريشة الطائرة لفئة الناشئين التي اختتمت أمس في الصالة الرياضية بنادي أحد بالمدينة المنورة واستمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 62 لاعباً مثلوا 16 نادياً.وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة, حيث نال لاعبو نادي الرياض تركي التركي وفهد المالكي ومشعل روزي ونايف الدوسري الميداليات الذهبية, وحل الاتفاق في الثاني ونال لاعبوه إلياس عاكف وتموتي جينز وعلي النهدي ومحمد عثمان الميداليات الفضية, بينما حقق الفيصلي المركز الثالث والميداليات البرونزية ومثله اللاعبون عبدالرحمن الجرادة وفراس الرشيدي وفيصل المطيري وكيلي لازارو.// انتهى //17:09ت م0136