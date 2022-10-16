القاهرة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشاكنار، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبُحِثت خلال اللقاء سُبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصةً ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.// انتهى //17:10ت م0138