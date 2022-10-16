جيزان 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع اليوم فتح باب التسجيل في المسابقة الدولية للفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، التي تعد المدخل الرئيس لبرنامج الموهبة للأولمبيادات الدولية ضمن المنتخب السعودي للمعلوماتية .وتهدف المسابقة -الموجهة لطلبة التعليم العام داخل المملكة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي- إلى حل أكبر عدد من المسائل في الوقت المخصص، واختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات، وتعلم طرق الحل المنهجي بطريقة غير مباشرة، والتشجيع على المهارات والمفاهيم المعلوماتية التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد .// انتهى //17:10ت م0139