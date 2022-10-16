الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساستقبلت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري بمقر الهيئة اليوم، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة جمهورية الفلبين روميل روماتو، والوفد المرافق له.وبُحِث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز فرص التعاون الإعلامي بين البلدين.كما اطلع الوفد على الخدمات الإعلامية التي تقدمها الهيئة في سبيل تطوير قطاع الإعلام في المملكة.// انتهى //17:39ت م0144