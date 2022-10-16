الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واستتجه أنظار العالم نحو الدرعية التي تحتضن العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، بمشاركة نخبة من أشهر نجوم العالم، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية في نسخته الثانية 2022 الذي تنظمه وزارة الرياضة.ويستهل موسم الدرعية أولى فعالياته بالجولة النهائية لبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز المقررة خلال الفترة 20 - 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الفرسان العالميين منهم البريطاني بن ماهر، والبلجيكي بيتر ديفوس، والألماني كريستيان أهلمان ، وبمشاركة أشهر الجياد العالمية في قفز الحواجز.ويترقب عشاق رياضة قفز الحواجز إعلان بطل جولات لونجين العالمية في منافسة الفردي وأيضًا الفريق البطل بعد منافسة استمرت أكثر من 8 أشهر في 14 مدينة حول العالم.ويشهد موسم الدرعية كذلك جولة العالم لكرة السلة (3 × 3 ) المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، وبطولة كأس الدرعية للتنس التي تقام خلال الفترة 8 - 10 من ديسمبر المقبل، فيما ستقام مباراة الدرعية التي تجمع بين فريق الهلال السعودي وفريق نيوكاسل في 8 من الشهر نفسه، فيما سيعلن الموسم عن تفاصيل كأس السوبر الأسباني المقرر خلال الفترة 11 - 15 يناير 2023، وتقام كذلك مباراة كأس السوبر الإيطالي في 18 من الشهر نفسه، كما سيكون الجمهور على موعد مع فورمولا إي الدرعية في 26 و27 من يناير المقبل.وسيقام في موسم الدرعية العديد من الفعاليات التي تحتضنها 8 مناطق هي: أي بري، ومنطقة مهرجان الدرعية الموسيقي، ومنطقة رويال كيوب، ومنطقة الضيافة لكبار الشخصيات، ومنطقة ميدان الدرعية، ومنطقة واحة الدرعية، ومنطقة البجيري، وحي طريف، ومزرعة الدهامي، حيث يسعى موسم الدرعيّة لتقديم حزمة من الفعاليات المتنوعة والشاملة التي تلبي جميع تطلعات ورغبات الجمهور من مختلف الفئات العمرية، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التنموية والاقتصادية، من خلال تطوير قطاع الفعاليات في المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية كافة، وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية المجتمع.وكانت الدرعيّة قد حققت نجاحات عالمية في موسمها الأول باستضافتها العديد من الفعاليات الرياضية الدولية، بحضور عدد كبير من الجماهير السعوديّة والسائحين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نجاحها في تنظيم عددٍ من الفعاليات الثقافية والترفيهية والسياحية العالمية.// انتهى //18:08ت م0149