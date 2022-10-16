جيزان 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عددًا من الزيارات الميدانية لأكثر من 400 طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية لمعرض جازان الدولي للاستثمار والامتياز التجاري 2022م، بهدف رفع الجانب المعرفي في المجال التجاري لدى الطلاب والطالبات، وإكسابهم مهارات سوق العمل ضمن مشروع برنامج "ريادي"، حيث اطلعوا من خلالها على ما يحتويه المعرض من أركان، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات الحوارية والنقاشات الهادفة مع عدد من المختصين ورجال الأعمال والمستثمرين .وأوضح المدير العام لتعليم جازان المكلف ملهي عقدي أن هذه الزيارات الميدانية جاءت بهدف إكساب الطلاب والطالبات مهارات سوق العمل، وثقافة ريادة الأعمال، وتحفيزهم للعمل الحر والاستثمار، الذي نسعى لتأصيله في شخصيات طلابنا وطالباتنا، إضافة لتوافق أهداف هذه الزيارة مع أهداف البرنامج الوزاري "ريادي".وتعرف الطلاب والطالبات خلال تجولهم داخل المعرض على أكثر من 70 علامة تجارية، إضافة لمشاركتهم في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، التي تعرفوا من خلالها على مفهوم صناعة العلامات التجارية وما تعنيه عقود الامتياز التجاري، كما شارك الطلبة في عدد من الفعاليات المتنوعة الأخرى التي شملت المحاضرات المقامة على هامش المعرض، إضافة لاستماعهم لقصص نجاح أصحاب العلامات التجارية .// انتهى //18:16ت م0150