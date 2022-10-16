بريدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسبدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم باستقبال طلبات القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ إلكترونياً لخريجي دبلوم الكليات التقنية، ودبلوم كلية الاتصالات، والدبلوم التقني من خارج المملكة ودبلوم معاهد الشراكات الإستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم ، إضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة ودبلوم التخصصات الصحية ودبلوم كلية المجتمع ودبلوم معاهد التدريب الأهلي ودبلوم كليات التميز .وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أحمد بن علي الحمودي أن مدة التسجيل لمرحلة البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية متاحة حتى تاريخ 24 / 3 / 1444هـ في كل من الكلية التقنية للبنين والبنات ببريدة، والكلية التقنية للبنين في عنيزة، إضافة إلى الكلية التقنية للبنين بالرس في عدد من التخصصات، وهي تخصص دعم أنظمة الشبكات، وتخصص الأمن السيبراني، والبرمجيات وتخصص قوى وآلات كهربائية، وتخصص الإدارة العامة، وتخصص المحاسبة، وتخصص تقنية ميكانيكا السيارات، وتخصص التقنية المدنية، مشيرا إلى أن التقديم عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط: https://adm.tvtc.gov.sa/registration.// انتهى //18:20ت م0152