عمّان 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, البرنامج التطوعي الثالث عشر في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية، الممتد خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر 2022 م .وجرى خلال الحملة تقديم دورات في النجارة وتصميم الأثاث وصناعة الفخار وصيانة الهواتف، ودورات متعددة في المجال المهني والتدريب ولغة الإشارة، بالإضافة للدورات الطبية المساندة، استفاد منها 1.193 مشاركا .وتأتي ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء .// انتهى //18:20ت م0153