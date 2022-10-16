الخرطوم 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسنفى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ما يشاع عن إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف، وتدعم خطوات التحول الديمقراطي .جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة بكبار الضباط وقادة الوحدات والتشكيلات داخل العاصمة، حيث استعرض الموقف السياسي الراهن، مؤكدًا موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية، مشيرًا إلى الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي .وأعرب البرهان عن أمله في أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات .// انتهى //18:22ت م0154