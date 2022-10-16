الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واستتجه أنظار عشاق رياضة قفز الحواجز إلى الدرعية يوم الخميس المقبل الموافق 20 أكتوبر، حيث تنطلق منافسات الجولات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز التي تمثل أولى فعاليات موسم الدرعية 2022، حيث أصبح لقب بطل الأبطال متاحًا لثلاثة من أفضل فرسان العالم في قفز الحواجز هذا الموسم.ويأتي البريطاني بن ماهر في مقدمة المرشحين في هذه البطولة حيث يتربع في الصدارة برصيد 250 نقطة، ثم البلجيكي بيتر ديفوس في المركز الثاني برصيد 244 نقطة بفارق 6 نقاط خلف المتصدر، والسويدي كريستيان أهلمان في المركز الثالث برصيد 238 نقطة.ويتوقع أن يخوض المتنافسون عرضًا نهائيًا مثيرًا في نهائيات الجولة ، لا سيما مع وجود أكثر من 20 نقطة تفصل بين الفرسان الثلاثة وبقية الفرسان في الترتيب العام.ويحتل البريطاني بن ماهر الترتيب الأول في تصنيفات موسم جولة لونجين العالمية للأبطال، ولديه فرصة أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه في الدرعية بوصفه أول شخص يفوز بثلاثة ألقاب، كما يعد بن ماهر من أفضل الفرسان البريطانيين الذي حقق العديد من الميداليات الذهبية الأولمبية والفضية الأوروبية والعديد من الميداليات الجماعية.ويأتي في المركز الثاني بيتر ديفوس الذي فاز في سباق Longines Global Champions Tour Grand Prix في لندن وحقق المركز الثاني في مدينة نيويورك، وقدم هذا الموسم مستوىً مذهلًا مع اقتراب الجولة النهائية في الدرعية.ويعدّ كريستيان أهلمان منافسًا مهمًا على لقب بطولة لونجين العالمية للأبطال 2022 حيث خاض موسمًا مثيرًا بفوزه بالجائزة الكبرى LGCT في هامبورغ وستوكهولم، دخل على إثرها لوحة المتصدرين كثالث الترتيب كما أن لديه مسيرة مهنية لامعة بدأت في سن الحادية عشرة، وظهر لأول مرة على المستوى الدولي في بطولة أوروبا في سن 15 عامًا.// انتهى //18:34ت م0156