الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسيرعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي غداً، انطلاق أعمال المعرض الزراعي السعودي 2022 ومنتدى الأعمال الزراعي السعودي في دورته الـ39.ويستقطب المعرض الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أكثر من 450 شركة من 45 دولة حول العالم، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي. وتركز جلسات منتدى الأعمال على موضوعات الأمن الغذائي، والاستدامة، والاستثمار.ويقدّم المعرض أحدث التقنيات الزراعية والصناعات الغذائية العالمية، من خلال عرض احتياجات الزراعة والأغذية الزراعية، وتربية الماشية ومنتجات الألبان والدواجن، وتعليب الأطعمة، والثروة الحيوانية والزراعة المائية.وتشارك في المعرض هيئات وشركات محلية ودولية، من أبرزها: نيوم، سابك، سالك، معادن، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الوطنية والأجنبية، حيث تعرض أحدث المنتجات والتقنيات وحلول الاستدامة الزراعية.ويعد المعرض الزراعي السعودي الحدث الزراعي الأبرز والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والأمن الغذائي، وتهدف استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة، وصولًا لتحسين جودة الحياة.يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أسهمت في تحقيق عدد من المنجزات التي كان لها أثرها الواضح على القطاع الزراعي الذي حقق نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي خلال الأعوام الماضية، حيث شهد القطاع قفزات مستمرة وتطورًا في جميع المجالات بعد إطلاق "نظام الزراعة" الذي يهدف إلى تنظيم الثروة الزراعية والحيوانية والمائية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:35ت م0157