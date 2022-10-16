إسلام آباد 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسجدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف النداء للمجتمع الدولي والشركاء والمانحين الدوليين لدعم بلاده في عملية إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات.وأوضح في بيان له اليوم بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر أن الوضع في باكستان بات صعباً للغاية بعد الفيضانات التي شهدتها البلاد هذا العام، وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص وألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية والمحاصيل الزراعية.وأكد التزام حكومته بتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة للحد من الفقر وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي.كما ناشد شهباز شريف العالم بالعمل معاً للتعامل مع التهديدات التي تشكلها ظاهرة تغير المناخ للأمن الغذائي.// انتهى //18:38ت م0158