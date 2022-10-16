الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تنطلق في محافظة جدة خلال 18 - 19 أكتوبر الجاري جولة العروض التعريفية التي تنظمها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"؛ بمناسبة احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها، بعد أن شكَّلت إنجازاتٍ متلاحقةٍ صنعت الأثر البارز لتنمية الشباب في المملكة، لتستمر رحلة "مسك" نحو تمكين وتنمية المهارات لدى أبناء وبنات الوطن.وتتضمن العروض التفاعلية لـ"جولة مسك" مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، حيث ستُقام جلسات حوارية وورش عمل تتيح للزوار التفاعل والتواصل والاستفادة من التجارب الناجحة والمُلهمة التي يستعرضها قادة مميزون ونخبة من خريجي برامج مؤسسة مسك.ويُشارك في الجلسات الحوارية أكثر من 30 متحدثاً لإثراء موضوعات متنوعة في مجالات القيادة والريادة والمجتمع والمهارات، كما ستُقدَّم قصص التمكين ورحلة صناعة الأثر في المجتمع، إضافة إلى ذلك ستُقدَّم ورش عمل تفاعلية في مسارات القيادة والريادة والمجتمع المهارات، وذلك بمشاركة وحضور مجتمع الشباب.وستقدم جولة مسك صورة متكاملة لمجالات التركيز الأربعة للمؤسسة، وذلك من خلال التعريف بمسارات مسك القادة ومسك الريادة ومسك للمجتمع ومسك المهارات، إلى جانب أنشطة تفاعلية تشرح للمستفيدين مشاريع ومبادرات وبرامج "مسك" المُمكنة للطاقات الإبداعية منذ الخطوة الأولى للمستفيد حتى الوصول به إلى المنجز النهائي.وسيُقام معرض تفاعلي يقدم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة عبر سلسلةٍ من الأنشطة التفاعلية والرقمية التي تستعرض رحلة "مسك" وجهاتها التابعة (شركة مانجا للإنتاج ومعهد مسك للفنون ومدارس مسك ومدارس الرياض).وتهدف جولة مسك للوصول إلى الشباب السعودي الطموح من خلال رحلةٍ مثريةٍ وممتعة للطاقات الإبداعية التي ستُحفَّز للمشاركة في مختلف البرامج والمبادرات التي تسعى لإثراء المعرفة وتمكين وتطوير أعمال مجتمع الشباب والوصول بأثر "مسك" لمختلف مناطق المملكة، نحو تعزيز وتكامل الأدوار لتطوير الحاضر وبناء المستقبل.يذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان تحتفي بمرور 10 سنوات من العطاء المستمر في تمكين وتطوير الشباب، وتحوي الاحتفالية مجموعة من الفعاليات التي تشمل جولة مسك ومنتدى مسك العالمي الذي سيُقام خلال الثامن والتاسع من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة خبراء محليين ومن أنحاء العالم في النسخة السادسة التي تُعد الأضخم من المنتدى الذي يُعتبر وجهة الشباب الطموح.// انتهى //18:51ت م0160