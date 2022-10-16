نواكشوط 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسوقع ممثلو حكومات أربع دول أفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط مذكرتي تفاهم بشأن خط أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب الذي يُتوقَّع أن يوفر الغاز لعدد من بلدان غرب أفريقيا.وأفاد بيان مشترك أنه تم توقيع هذا الاتفاق على التوالي بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا من جهة والمغرب ونيجيريا والسنغال من جهة أخرى.وأوضح البيان أن المشروع سيوفر الغاز لجميع بلدان غرب أفريقيا، كما سيفتح طريقا جديدة بديلة للتصدير نحو أوروبا، مشيراً إلى أن الأنبوب سيمتد على طول ساحل غرب أفريقيا من نيجيريا إلى المغرب مرورا بالسنغال وموريتانيا، حيث سيتم توصيله بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، ومن هناك إلى شبكة الغاز الأوروبية.// انتهى //18:51ت م0161