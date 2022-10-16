القاهرة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسنظّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم احتفالية بمناسبة يوم الوثيقة العربية لعام 2022م، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، وبمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، ورؤساء دور الأرشيف ومراكز التوثيق العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب.وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته الافتتاحية التي ألقتها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة: إن الاحتفال بيوم الوثيقة العربية هذا العام يأتي تحت عنوان "الأرشيفات العربية: جسر للتواصل بين الشعوب" ليؤكد الدور المحوري للأرشيف في بناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب على مر العصور، مشيراً إلى أهمية الوثيقة العربية بوصفها الذاكرة الحية للأجيال المقبلة.وأضاف أن الأرشيف يعدّ جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة الأمة العربية، والمحافظة عليه واجبٌ مقدس ومسؤولية قومية تقع على عاتق الدول العربية، خاصة في ضوء التحديات الجسام التي تواجه المنطقة العربية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لاستعادة الأرشيفات المنهوبة والمسلوبة وتوفير الحماية اللازمة لهذه الأرشيفات من التدهور والإهمال والاندثار والتهريب، ووضع الأطر القانونية لمنع سوء التصرف بها، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا الشأن.من جهته نوّه رئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس العالمي للأرشيف، المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي الدكتور فيصل التميمي بدور الأرشيفات المهم والمحوري في حفظ ذاكرة الأمم والشعوب، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الأرشيفي في الدول العربية، وتطوير قدرات العاملين في مجال الأرشيف بالدول العربية.وأشار إلى أن العمل العربي المشترك بين الدول العربية في مجال الأرشيف يحتل أهمية كبرى فيما يتعلق باستعادة الأرشيفات المنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية، مُعلناً انطلاق الموقع الإلكتروني للفرع الإقليمي العربي للمجلس العالمي للأرشيف، وكذلك إعادة إصدار المجلة العلمية للفرع، لتكون منفذاً للنشر العلمي في الدول العربية في مجال الأرشفة.من جانبه أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم محمد ولد أعمر -في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد المخطوطات العربية مراد الريفي- أهمية استعادة الأرشيفات العربية المنهوبة، وأهمية إتاحة الوثائق للباحثين لكون الأرشيف رصيداً ثقافياً لكل بلد.وشهدت الاحتفالية إطلاق المجموعة الوثائقية بعنوان "اليمن وجامعة الدول العربية: ثمانية عقود من العمل العربي المشترك"، والمعرض الوثائقي حول موضوع الاحتفالية، وكذلك التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجامعة العربية وعددٍ من مراكز التوثيق والمعلومات العربية، منها الجامعة الأردنية، ومركز عمان والخليج للدراسات الإستراتيجية بالأردن، فضلاً عن تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات العربية التي حققت إسهاماتٍ ملموسة في مجال الحفاظ على التراث الوثائقي العربي.كما عُقِدَ على هامش الاحتفالية - التي تُقام هذا العام بعنوان "الأرشيفات العربية .. جسر للتواصل بين الشعوب" - اجتماع اللجنة التنفيذية المعنية بالإستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنهوبة والمسلوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية.// انتهى //18:58ت م0162