بكين 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم أن بلاده تدفع إلى بناء مصير مشترك للبشرية.وقال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني: إن الصين ملتزمة دومًا بهدف سياستها الخارجية المتمثل في صون السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة، والسعي إلى دفع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.ودعا شي بلدان العالم بصدق وإخلاص إلى ترقية القيم المشتركة للبشرية جمعاء التي تشمل: السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، وتعزيز التفاهم والتحابّ بين شعوب مختلف الدول، مؤكدًا تحديات غير مسبوقة يواجهها المجتمع البشري.وأضاف شي: "لتتضافر جهودنا جميعًا في سبيل مواجهة التحديات العالمية كافة بشكل مشترك"، مؤكدًا أن الصين لن تسعى وراء الهيمنة أبدًا، ولن تنخرط في التوسع الخارجي أبدًا.وشدد على أن الصين تثابر في تطوير التعاون الودي مع جميع البلدان على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، ودفع بناء علاقات دولية جديدة الطراز، وتعميق وتطوير الشراكة العالمية المتسمة بالمساواة والانفتاح والتعاون، وتكريس نفسها لتوسيع ملتقى مصالحها ومصالح البلدان الأخرى.ومضى شي قائلًا: إن الصين تعمل أيضًا على تعزيز التضامن والتعاون مع سائر الدول النامية وحماية مصالحها المشتركة، متمسكة بمفهوم "الإخلاص والصدق والإخاء والصراحة"، ووجهة النظر الصحيحة إلى العدالة والمنفعة.وذكر أن الصين تلتزم بسياسة الدولة الأساسية المتمثلة في الانفتاح على العالم الخارجي، وتنتهج بحزم إستراتيجية الانفتاح المتصفة بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وتواصل توفير فرص جديدة للعالم من خلال التنمية الصينية الجديدة، ودفع بناء اقتصاد عالمي مفتوح، مما يعود بفوائد على شعوب العالم بشكل أفضل.ولفت شي الانتباه إلى أن الصين تعمل على الالتزام بالاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية، ودفع عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وتحفيز التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، وتعزيز التنسيق الدولي بشأن سياسات الاقتصاد الكلي؛ لتهيئة بيئة دولية مؤاتية للتنمية وإنماء زخم جديد للتنمية العالمية بصورة مشتركة.// انتهى //19:21ت م0163