الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسضاعف فريق أبها معاناة مضيفه فريق الباطن بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الفريقين في حفر الباطن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.وتقدم أبها في الدقيقة 35 عن طريق مهاجمه صالح العمري، ثم أضاف سعد بقير هدفاً ثانياً لفريقه (72)، قبل أن يكمل عبدالفتاح آدم أهداف أبها الثلاثة (74)، الأمر الذي ظل كذلك حتى الدقيقة 80 التي سجل فيها الباطن هدفه الوحيد في المباراة بواسطة لاعبه راكان الشملان.وبهذه النتيجة يصبح لدى أبها 10 نقاط في المركز التاسع، فيما ظل الباطن أخيراً في جدول ترتيب فرق الدوري بنقطة وحيدة.// انتهى //19:57ت م0174