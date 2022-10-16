الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واستغلب فريق النصر على ضيفه الفيحاء بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 8 من دوري روشن السعودي.سجل للنصر اللاعب لويس غوستافو عند الدقائق 75 و87، واللاعب تاليسكا عند الدقائق 81 و84.وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ 19 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الفيحاء عند نقطتين في المركز الـ15.// انتهى //19:57ت م0175