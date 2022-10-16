جدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن زيارة فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا للمملكة كانت مثمرة ومهمة نظًرًا لما توليه المملكة من اهتمام كبير بتعميق العلاقات بين البلدين.وأوضح معاليه أن الزيارة نتج عنها تفعيل الكثير من الموضوعات المشتركة ، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص والحكومي في البلدين، وفي عدد من المجالات المهمة، من بينها التعليم والمسح الجيولوجي والصحة والنقل والطاقة المتجددة والاستثمار.وأشار الخريف، في تصريح صحفي عقب اختتام اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الجنوب أفريقي في جدة اليوم، أن المملكة تستهدف الاستثمار في قطاع التعدين الذي يعد من القطاعات المهمة، عاداً جنوب أفريقيا من الدول التي تتمتع بقطاع تعديني متطور وناضج ، إضافة إلى قطاعات أخرى كالقطاع الصحي وصناعة الأدوية الحيوية وصناعة السيارات، وتطمح المملكة إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأضاف أن اللقاءات تطرقت لبحث كيفية التشارك في نقل التقنيات والاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية، حيث تستهدف المملكة توطين الصناعات العسكرية بحلول 2030 لتصل إلى 50%، إضافة إلى وجود اتفاقيات مشتركة خاصة في المناطق الحرة ، إلى جانب اتفاقيات مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع لاستقطاب المستثمرين في عدد من الأنشطة الصناعية.وأكد الخريف الدور المهم لبنك التصدير والاستيراد السعودي الذي سيتولى جوانب مهمة لتمكين صادرات المملكة لأسواق جنوب أفريقيا وهيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تعد مُمكًنًا أساسيًا لتطوير العلاقة في مجال الصادرات والخدمات اللوجستية، مما سيسهم في تنشيط حركة النقل الجوي والبحري بين البلدين.// انتهى //19:58ت م0176