حائل 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأنهت بلدية منطقة حائل ممثلة ببلدية مدينة تربة التابعة للمنطقة جميع استعداداتها لاستقبال زوار مهرجان مزاد الإبل ، في نسخته الجديدة والذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع إمارة منطقة حائل ، وذلك في جميع المواقع الخدمية والساحات والاماكن في موقع المزاد .وأكد رئيس بلدية مدينة تربة حائل رائد فهيد الشمري إن البلدية أنهت الاستعدادات اللازمة ، بفرق مكونة من 14 موظفا و 30 عاملا و20 معدة، حيث قامت بردم الطرق ومواقف كبار الشخصيات VIP بطول ١٩٦٤٥ متر٢ ، وكذلك تسوية مواقع ملاك الإبل والأسر المنتجة ومواقف جناح الإدارات الحكومية ومواقف الإسعاف بمساحة ٣٢٠٠٠ م٢ وتأمين وتوزيع عدد ١٢٠٠ صبات خرسانية لتحديد المسارات والمواقف ، بالإضافة إلى توزيع عدد ١٠٠ حاوية نظافة على المخيمات والمرافق ، كما تم تجهيز جناح البلدية حيث يشمل ٤ معارض والضيافة .// انتهى //20:01ت م0177