لندن 20 ربيع الأول 1444 الموافق 16 أكتوبر 2022 واسحقق فريق أرسنال فوزاً مهماً بعد تغلبه على مضيفه ليدز يونايتد 1 - صفر، سجله اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 35، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة عزز أرسنال صدراته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليصل إلى النقطة ٢٧، فيما توقف رصيد ليدز يونايتد عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.//انتهى//20:01ت م0178