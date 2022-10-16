الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأنفقت هيئة الهلال الأحمر السعودي ما يزيد عن 25 مليون دولار خلال السنوات الماضية، في مشاريع الأمن الغذائي والزراعي، بما يعادل أكثر من 36% من إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها الهيئة في مختلف القطاعات، حيث تجاوزت 68 مليون دولار .وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، بمناسبة يوم الأغذية العالمي، أن الهيئة أقامت 4 مشاريع كبرى للأمن الغذائي، بواقع 12.5% من إجمالي المشاريع الإنسانية والإغاثية التي أقامها الهلال الأحمر السعودي في مختلف بلدان العالم الأكثر احتياجاً، لتأتي في المرتبة الثانية بعد المشاريع الصحية .وأضاف أن حجم المساعدات التي تقدمها الهيئة في مجال الأمن الغذائي والزراعي، وعدد المشاريع التي أقامتها في هذا القطاع، يكشفان بشكل واضح حرص الهيئة على الإسهام بفعالية في الخطط الدولية الرامية لتوفير الغذاء الصحي والكافي لكل سكان العالم ومكافحة الفقر والجوع؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تحرص على دور المملكة الريادي على المستوى الدولي بمختلف المجالات .وبين الصوينع أن مساعدات الهلال الأحمر المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعي توزعت على عدد كبير من بلدان العالم، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا، مؤكداً أن مختلف الأعمال الإغاثية التي قدمتها الهيئة خارج حدود المملكة تضمنت جانباً رئيساً يركز على توفير الأغذية الصحية للمتضررين من الكوارث والأزمات، وكذلك المجتمعات التي تعاني نقصاً في إمدادات الطعام والشراب .يذكر أن يوم الأغذية العالمي هو مناسبة تقيمها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، في 16 أكتوبر من كل عام، ويشارك في إحيائها مختلف الدول والمنظمات العالمية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي .// انتهى //20:02ت م0179