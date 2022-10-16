القاهرة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعلنَ المجلس العربي للطفولة والتنمية فتحَ باب التقدم للدورة الثالثة لجائزته البحثية بعنوان "جائزة الملكِ عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي"، التي تُقام برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.وقالَ أمين عام المجلس وأمين الجائزة الدكتور حسن البيلاوي - في تصريح له اليوم- إن الدورة الثالثة لجائزة المجلس خُصص موضوعها حول "التعليم في عالم ما بعد كورونا"، لاستخلاص الدروس المستفادة من تلك الجائحة بما تحمله من ايجابيات وسلبيات من خلال الأبحاث والدراسات المُقَدّمَة، سعياً نحو حماية الأطفال صحياً وتربوياً واجتماعياً ونفسياً، فضلاً عن البحث عن وسائل وآليات بديلة لمساعدة مؤسسات تنشئة الأطفال، خصوصاً في المجتمعات المهمَّشة والأطفال ذوي الإعاقة واللاجئين.من جهته، أوضحَ مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية المعرفة بالمجلس ومنسق الجائزة محمد رضا فوزي، أن قيمة الجوائز تتمثَّل في خمسة آلاف دولار للجائزة الأولى، وأربعة آلاف دولار للجائزة الثانية، وثلاثة آلاف دولار للجائزة الثالثة، مبيناً أن الجائزة تستهدف في هذه الدورة جميع البحوث (نظرية كانت أم تطبيقية أم ميدانية أم مسحية)، وأنه سيستمر تلقِّي الأبحاث حتى 30 أبريل عام 2023م.//انتهى//20:28ت م0181