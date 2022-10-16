حائل 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسسجلت قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام ٢٠٢٢ م ارتفاع عدد باحثي جامعة حائل ‬من 5 باحثين في العام الماضي إلى 8 باحثين لهذا العام، وتضم القائمة أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهاداً في مختلف التخصصات، في مجالات متنوعة، تعتمد على مؤشرات الاقتباس، وعدد الاستشهادات، والنشر المشترك.وقدم رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف التهنئة للباحثين والباحثات من منسوبي الجامعة، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء تحقيقاً للرعاية، والدعم السخي من قِبل القيادة الحكيمة - أيدها الله- للجامعات السعودية، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030‬.وأوضح أن دخول الباحثين لقائمة جامعة ستانفورد يؤكد اهتمام الجامعة، ونجاح جهودها في مجال البحث العلمي وفقاً للطموحات والتطلعات الوطنية لقطاع البحث والابتكار، التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد المعرفي بما يعزز من تنافسية المملكة وريادتها على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الجامعة عملت على بناء الإستراتيجية البحثية عن طريق تنفيذ العديد من المبادرات التطويرية، ومنها: تحديد الأولويات البحثية للجامعة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي، ودعم البحوث العلمية المتميزة، كما أطلق برنامج التمويل المؤسسي الممول من وزارة التعليم، الذي يهدف إلى تطوير البحث والابتكار بالجامعة، ودعم أولوياتها البحثية والتطويرية، كما قامت الجامعة بإعداد ميثاق جامعة حائل للبحث العلمي، وتفعيل نظام لحماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين.//انتهى//20:30ت م0182