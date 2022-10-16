الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسبدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، شراكة إستراتيجية مع إحدى أكبر الشركات المتخصّصة في الصناعات الغذائية لجذب استثمارات بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال.ويستهدف التعاون المشترك تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وخلق فرص وظيفية جديدة، في إطار إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي من أجل تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن الشراكة الجديدة تشمل تخصيص أرض صناعية بمساحة 50 ألف م2 لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، باستثمارات أكثر من 500 مليون ريال، كما وُقعت مذكرة تفاهم لإقامة مشاريع مستقبلية متنوعة باستثمارات تقارب 3.5 مليارات ريال في عدد من المدن الصناعية.وأكد سعي "مدن" لتوطين صناعة المنتجات الغذائية المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وكذلك دعم إقامة "التجمعات الغذائية" كإحدى المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".وأشار إلى أن "مدن" تضم ما يقارب 1000 مصنع للمنتجات الغذائية والمشروبات، يتواجد غالبيتها في القطاع الغربي بعدد يقارب 490 مصنعاً، يليه القطاع الأوسط بإجمالي 315 مصنعاً، فيما يستحوذ القطاع الشرقي على قرابة 120 مصنعاً غذائياً.//انتهى//20:33ت م0183