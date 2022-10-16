جدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري.//انتهى//20:34ت م0184