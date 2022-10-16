الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جمهورية مالي، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية مالي، ورفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، كما تعرب المملكة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//20:44ت م0185