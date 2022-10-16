الشيحية 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن منتج الرمان بمركز الشيحية، أصبح منافساً للمنتجات المماثلة في المناطق الأخرى بالمملكة، داعياً إلى التركيز على النوعيّة والكميّة بالمنتج.جاء ذلك عقب زيارة سموه اليوم لمهرجان رمان القصيم بالشيحية، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع بلدية محافظة البكيرية، وبإشراف مركز الشيحية والجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية، الذي يستمر عشرة أيام، والمقام في الحديقة العامة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ البكيرية محمد العريفي، والمشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس جارالله الصوينع.وأشاد سمو أمير القصيم بما شاهده من تعاون بين جميع الجهات الحكومية لإنجاح المهرجان، مشيراً إلى أن زيارة المسؤولين للمهرجان هو جزء من التسويق لكل منتج؛ ليطّلع الجميع على توفر المنتج بالمنطقة، مؤكداً أن المهرجان يزداد كل عام بالكميّة والنوعيّة.وبيّن أن المهرجان أتاح فرصاً اقتصادية لمشاركة الشباب والأسر المنتجة، وإيجاد فرص وظيفية للشباب والفتيات، مطلعاً خلال زيارته على إنتاج 92 مزرعة، ومشاركة 145 أسرة منتجة، وعدد من المعارض المسهمة في تعزيز مفهوم الصناعات التحويلية لفاكهة الرمان، وجهود المهتمين بالشأن الزراعي، والعديد من الشركات والقائمين على القطاع الخاص ذوي الاهتمامات الزراعية، والعديد من العارضين من مزارعي المنطقة بمختلف أنواع محاصيل الرمان.من جهة أخرى، وضع سموه حجر الأساس لمركز تدريب المنتجات الثانوية والتحويلية للرمان، الذي أعرب خلالها رئيس مركز الشيحية فهد الصقيه عن شكره لسمو أمير القصيم على اهتمامه ودعمه للمهرجانات الموسمية، التي تسهم في تسويق المحاصيل الزراعية، وتعزز الفرص الاقتصادية بالمنطقة.كما ثمّن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، دعم سمو أمير القصيم للمهرجانات الزراعية التي تعكس اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم المزارعين بالمنطقة.//انتهى//20:47ت م0186