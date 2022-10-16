حائل 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسوقعت مؤسسة إكرام الموتى اليوم، مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة حائل ومجموعة عبدالمحسن التميمي، للإسهام في إنشاء المقبرة المركزية بمدينة حائل، كما وقعت مع جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى في بريدة وشركة السليمانية للاستثمار مذكرة تفاهم؛ تتكفل بموجبها ببناء مغسلة في بريدة، فيما وقعت المؤسسة الاتفاقية الثالثة مع أمانة منطقة القصيم وعدد من جمعيات المنطقة، بهدف إسناد الأمانة جزءاً من الخدمات إليها، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة إكرام الموتى الأهلية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.وقدمت مجموعة عبدالمحسن التميمي تبرعاً بقيمة 35 مليون ريال لتنفيذ مشروع إنشاء المقبرة المركزية بمدينة حائل، فيما قدمت شركة السليمانية للاستثمار 6 ملايين ريال لإنشاء مغسلة في بريدة، في بادرةٍ تؤكد دعم الشركات الوطنية للمشاريع الإنسانية الهادفة إلى خدمة المجتمع.وقال معالي رئيس مجلس أمناء "إكرام" "إن هذه المبادرات ترفع طاقات العطاء لدى الجميع، خاصة أننا نرى هذا التفاني والإحسان لخدمة مجتمعنا والارتقاء به لتقديم خدمات متميزة، سواءً بالوقت، أو الجهد، أو المال، بما يسهم في تطوير وبناء بلدنا في جميع المجالات".وتشتمل أبرز بنود اتفاقية "حائل" على توفير الأرض المراد إقامة المشروع عليها، وتقديم مجموعة من الاستشارات للمشروع، وإعداد التصاميم والمخططات الهندسية الخاصة بالمشروع، وتحديد معايير الجودة والرقابة المناسبة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع.وتضمنت التزامات الطرفين في مشروع "بريدة" تجهيز مبنى ومتطلبات مغسلة الموتى وتأمين المواد اللازمة وأدوات الغسل والتكفين، وتأمين مقر للجمعية للقسم الرجالي والنسائي في المبنى الجديد للمغسلة لتسهيل مهمة متابعة العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات شرعية مجدولة فيما يتعلق بأحكام الغسل والتكفين والدفن للميت.ومثّل "إكرام" في توقيع مشروع منطقة حائل الأمين العام للمؤسسة المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم النغيثر، فيما مثّل أمانة منطقة حائل أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، ومثّل "مجموعة عبدالمحسن التميمي" يوسف الهريش، كما مثّل شركة السليمانية للاستثمار في مشروع "بريدة" عبدالرحمن بن سليمان الرشيد، ومثّل جمعية "تجهيز" رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز بن محمد المهوس.//انتهى//20:50ت م0187