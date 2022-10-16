مدريد 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على غريمه التقليدي برشلونة (3 - 1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.وسجل ثلاثية ريال مدريد اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 12 من المباراة، وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 35، ورودريغو غوس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ركلة جزاء، فيما سجل هدف برشلونة الوحيد فيران توريس في الدقيقة 83.وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 25، ليعتلي الصدارة متقدما بفارق 3 نقاط عن برشلونة، الذي مني بخسارته الأولى هذا الموسم ليتراجع إلى المركز الثاني.وفي مباراة ثانية أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها، تغلب ريال سوسيداد على سيلتا فيغو بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 19 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 10 نقاط في المركز 11.//انتهى//21:00ت م0188