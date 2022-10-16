الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسحافظ الأهلي على صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز لكرة الطائرة بعد ختام مباريات الجولة الثالثة، وذلك بعد فوزه على الترجي بثلاثة أشواط مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة بجدة مساء اليوم الأحد، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، وبفارق الأشواط عن الهلال الذي يتساوى معه بنفس الرصيد، وجاء الفيصلي ثالثاً برصيد 8 نقاط.وتمكن نادي الأهلي من الفوز على الترجي بثلاثة أشواط نظيفة، فيما نجح الفيصلي من كسب مواجهته التي جمعته بالاتحاد، بعد أن امتدت المباراة إلى خمسة أشواط بنتيجة 3 / 2، وفاز الهلال على الابتسام 3 / 0، وبعد مباراة امتدت إلى خمسة أشواط تمكن النصر من تجاوز الخليج 3 / 2، وكسب أبها نظيره ضمك بثلاثة أشواط نظيفة، واستطاع اليرموك عبور الوحدة بـ 3 / 0.الجدير بالذكر أن منافسات الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة سيتوقف لمدة شهر بسبب مشاركة الأندية في بطولة دورة الألعاب السعودية وتنطلق منافسات الجولة الرابعة في يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 م.// انتهى //21:14ت م0191