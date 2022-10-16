ليفربول 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسفاز ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، وذلك في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل هدف المباراة الوحيد محمد صلاح في الدقيقة 76، ليرفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.// انتهى //21:19ت م0192