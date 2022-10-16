القاهرة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساختتمت اليوم فعاليات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها السادسة التي أقيمت بصالات ملعب القاهرة الدولي خلال المدة من 13 حتى 16 أكتوبر الجاري.وشهد اليوم الختامي إقامة المباريات النهائية في مسابقات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط.وحصد منتخب إيطاليا الميدالية الذهبية في منافسات فردي - سيدات - بعد فوزه على منتخب المجر بنتيجة (2 - 0)، فيما حصل منتخب سلوفاكيا على ذهبية فردي - رجال - بعد فوزه على منتخب ألمانيا بنفس النتيجة.وفي منافسات زوجي - رجال - توج منتخب تايلاند بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد فوزه على منتخب فرنسا بنتيجة (2 - 0)، وهي نفس النتيجة التي فاز بها منتخب إيطاليا على منتخب جنوب أفريقيا في منافسات زوجي - سيدات -.وعلى مستوى منافسات زوجي - مختلط - توج منتخب تايلاند بالميدالية الذهبية بعد الفوز على زملائهم بالمنتخب نفسة بنتيجة (2 - 0).وكان منتخب مصر قد توج أمس بالميدالية البرونزية في منافسات زوجي - رجال - بعد خسارته من منتخب فرنسا في نصف نهائي البطولة بنتيجة (2 - 0).//انتهى//21:25ت م0194