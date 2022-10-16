حائل 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس هيئة تطوير المنطقة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2022, اللجنة التنفيذية ولجانها الفرعية وجميع الجهات المعنية بالاستعداد والعمل على تسخير جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لانطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2022 في نسخته الـ(18) ضمن منافسات بطولة العالم للراليات الصحراوية وبطولة السعودية تويوتا 2022م, الذي سيقام خلاله مراحل سباق رالي حائل خلال الفترة من ( 16- 18) ربيع الثاني 1444هـ، الموافق (10- 12) نوفمبر 2022م وفعالياته - المصاحبة لرالي حائل التي ستقام خلال أيام الرالي والتي ستمتد حتى تاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢م.ونوّه سمو أمير منطقة حائل في تصريح صحفي بالدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي في المملكة من القيادة الرشيدة - أيدها الله-، والذي أسهم في تطور الأنشطة الرياضة بالمملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.وتطرق سموه إلى العوائد الاقتصادية للرالي وتعزيزه النواتج التنافسية الشبابية، التي تصب جميعها في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن رالي حائل تايوتا الدولي يجسد قصة نجاح لسواعد الوطن من أبناء حائل ومناطق المملكة عبر التعاون الوثيق بين هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الرياضة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد الدولي للسيارات، والقطاعات الحكومية الخدمية منها والأمنية، وكذلك القطاع الخاص الداعم لهذا الرالي، والمساهم في نجاحاته المستمرة على المستويين الدولي والمسجل باسم المملكة، والمحلي باعتباره أول رالي صحراوي بالمملكة وبداية انطلاق رياضة السيارات فيها منذ 18 عاماً الماضية.وبين أن الرالي أسهم في ايجاد حراك اقتصادي وسياحيٍ واجتماعيٍ بالغ الأثر على المنطقة، وعلى رفع مستوى هذا النوع من الرياضة لدى الفرق المشاركة والشباب السعودي من محبي الرياضات الصحروية، التي تعتمد بالدرجة الأولى على تنوع التضاريس التي تمتاز بها منطقة حائل.ورحب سموه في ختام تصريحه بجميع المشاركين في الرالي الدولي من داخل المملكة وخارجها من مختلف دول العالم، وكذلك المساهمين في استمرارية نجاحه المشهود، مشيداً بجهود سمو وزير الرياضة، وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، وجميع المسؤولين في الإدارات الحكومية والأهلية، متمنياً للجان العاملة في الرالي التوفيق والنجاح.// انتهى //21:29ت م0195