عرعر 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساختتمت مبادرة "خير الشمال التطوعية" اليوم، برنامجها الترفيهي الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية، وذلك في حديقة الزهور بعرعر.وهدف البرنامج الذي استمر لمدة يومين إلى تعزيز الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال مزاولة بعض الأنشطة الرياضية، وتقديم برامج رياضية لرفع الوعي الصحي، ونشر رياضة ذوي الإعاقة بالمجتمع،ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في محيطهم.واشتمل البرنامج الذي حضره نزلاء مركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر على عدة أركان، أبرزها: ركن التصوير، والتلوين، وكرة السلة، والقصص، والرسم على الوجه، والشطرنج، والألعاب الشعبية، والمسرح، وتوزيع الهدايا على الزوار.// انتهى //21:38ت م0197