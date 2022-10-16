جدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسحقق فريق "سماش" لقب منافسات الفرق ضمن بطولة "ليف قولف إنفايتيشونال جدة" برعاية روشن، والتي أقيمت في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث حصل بها على كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 3 ملايين دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة 25 مليون دولار.ونجح فريق "سماش" في الفوز بعد أن نجح لاعبوه الأمريكي بروكس كيبكا وشقيقه تشيس، بالإضافة إلى مواطنيهما بيتر يولاين وجيسون كوكراك في تسجيل 33 ضربة تحت المعدل، كما حصل على الوصافة فريق "فاير-بولز" بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا ومواطنه يوجينيو لوبيز تشاكارا، والمكسيكيين أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز بعد تسجيلهم 27 ضربة تحت المعدل،بينما تقاسم فريقا "كراشرز" و "فور-أيسز" المركز الثالث بمجموع 26 ضربة تحت المعدل.وحسم كيبكا لقب المنافسات الفردية بعد منافسته أمام يولاين وذلك بعد تعادلهما بنتيجة 12 ضربة تحت المعدل مع نهاية الجولات، الأمر الذي استدعى لعبهما لثلاث جولات إضافية، تمكن فيها كيبكا من التفوق على زميله في الفريق ليحصل على جائزة صاحب اللقب الفردي البالغة 4 ملايين دولار من مجموع جوائز البطولة.الجدير بالذكر أن "ليف قولف" هي سلسلة بطولات مستحدثة في رياضة القولف، حيث انطلقت عام 2022 بهدف تطوير اللعبة وزيادة الفرص لكل من اللاعبين وعشاقها ومحبيها حول العالم، حيث شهد هذا العام إقامة ثمانية بطولات، وتحتضنها مختلف المدن في قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث ستقام آخر البطولات خلال الفترة من 27-30 أكتوبر في ملعب ترمب ناشيونال دورال بميامي.// انتهى //21:43ت م0199