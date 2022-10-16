الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق الخدمة الإلكترونية التي تمكن حاملي بطاقة مشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م من الحصول على تأشيرة دخول المملكة مجانًا، وذلك من خلال المنصة الموحدة للتأشيرات.وأوضحت وزارة الخارجية بأنه يمكن التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية https://visa.mofa.gov.sa .// انتهى //21:49ت م0200