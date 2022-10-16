الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسينتظر زوار منطقتي "رياض زوو" و "ليتل رياض" ­-إحدى المناطق الترفيهية الـ15 في موسم الرياض 2022- العديد من الفعاليات والتجارب الاستثنائية، حسبما أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.وكإحدى أبرز الحدائق العالمية للحيوانات، ستضم منطقة "رياض زوو" أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة، حيث سيتمتع زائروا المنطقة بمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية معها، إضافة إلى فعاليات تفاعلية أخرى كمشاهدة العروض الحية المتجولة التي ستجذب أنظار الزائرين، وتجربة إطعام الحيوانات.وتتميز منطقة "ليتل رياض" الواقعة في حي السفارات، بالعديد من الفعاليات الترفيهية الاستثنائية، ومنها العروض الموسيقية الحية، وسوق المزارعين للمنتجات المحلية وورش عمل مختلفة، كما ستضم المنطقة جلسات يوغا وتمارين رياضية، في حين سيتمكن الزوار من الاستمتاع بأشهى وألذ الوجبات في المطاعم المنتشرة بالمنطقة.ويقدم موسم الرياض 2022 هذا العام بشعاره فوق الخيال، أكثر من 8500 يوم فعالية، ونحو 108 تجارب تفاعلية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إلى جانب تنظيمه 8 عروض عالمية، وغيرها من الفعاليات الترفيهية، حيث حدد يوم 21 أكتوبر الجاري موعداً لانطلاق فعالياته بحفل عالمي.// انتهى //22:17ت م0201