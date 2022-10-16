جيزان 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسعرّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ؛ زوار معرض يوم الغذاء العالمي ، بأهمية الزراعة العضوية في توفير منتجات زراعية عضوية نباتية وحيوانية آمنة وصديقة للبيئة، وآلية التحول، ومتطلبات التوثيق للراغبين بالتحول للزراعة العضوية.وقدم الركن الخاص بالزراعة العضوية المُقام بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان ؛ تعريفًا بخطورة استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية وأثرها على التربة ، وطرق مكافحة الآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الكيميائية ، فيما استعرض مختصون أهم فوائد الزراعة العضوية في إنتاج الغذاء الآمن ذي الجودة العالية والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها والمحافظة على الموارد الطبيعية ، ودعم الإنتاج الزراعي العضوي ورفع مستواه ، فضلًا عن التقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الإحيائي ، والإسهام في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين .كما قدم الفرع تعريفًا بمقدار الدعم المباشر للمزارع العضوي وتحت التحول في الإنتاج النباتي وإنتاج الماشية والدواجن والمناحل وإنتاج العسل والأحياء المائية والزراعة المائية والمدرجات الزراعية ، فيما يسهم ذلك في حصول المستهلك على فوائد كثيرة بضمانه الحصول على غذاء خالٍ من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية ، والمنتجات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وآمنة وصحية بجودة عالية.// انتهى //22:18ت م0202