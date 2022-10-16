المنامة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واساستقبلَ معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، بمقر الوزارة في العاصمة المنامة، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف عواد بن سبتي العنزي، والوفد المرافق له.وبُحثت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتضافر الجهود بنشر مبادئ الوسطية والاعتدال.وأشاد المعاودة بعمق العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع المملكتين، وما تحظى به من دعم واهتمام من لدن قيادة البلدين - حفظهم الله-.من جانب آخر، عقد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف عواد بن سبتي العنزي، اجتماعاً مع وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحريني عيسى سامي المناعي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك من خلال العمل على تفعيل مذكرة التعاون المبرمة بين الوزارتين في مجالات الشؤون الإسلامية.// انتهى //22:31ت م0203