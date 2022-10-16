الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسحقق فريق التعاون فوزاً صعباً على نظيره الاتفاق، بهدف دون مقابل، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023.وشهدت الدقيقة الثامنة عشرة هدف المباراة الوحيد عن طريق سعد الناصر لاعب فريق التعاون، يصعد به للمركز الخامس بترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الرابع، بينما تراجع الاتفاق للمركز العاشر بـ 9 نقاط.//انتهى//22:39ت م0205