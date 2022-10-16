سكاكا 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء جائزة الجوف للتميز والإبداع أن جائزة الجوف للتميز والإبداع تمثّل منطلقاً لرعاية المبدعين وتكريم المتميّزين، وترمي أهدافها إلى إيجاد بيئة تنافسية تُشجع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية والأفراد بمنطقة الجوف، للأداء المتميّز والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 ".وأضاف سموه في تصريح صحفي، أن تدشين الجائزة في دورتها الثانية هو امتداد للنجاح الذي تحقق في الدورة الأولى في بث روح التنافس بين الجهات والقطاعات والأفراد المشاركين فيها .وكانت إمارة منطقة الجوف ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية قد نظمت اليوم مؤتمرًا صحفيًا لجائزة الجوف للتميّز والإبداع في دورته الثانية للعام 1444 هـ، بحضور جمع من المهتمين والإعلاميين.وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور أحمد بن محمد السناني، خلال المؤتمر أن الأمانة العامة للجائزة بدأت أعمالها بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء منذ وقت مبكر لهذا العام؛ لتنطلق وفق الجدول الزمني المحدد وبخطة تنفيذية شاملة, مشيرًا إلى أنه دُرست معايير التقييم لكل فرع بالجائزة, وفقا لمعايير الجوائز المحلية والعالمية لتكون أنموذجاً يحتذى به, منوهًا بوجود تفاصيل آليات الترشح لأيٍ من فروع الجائزة، وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها على الموقع الإلكتروني للجائزة (www.joufaward.sa ).وشاهد الحضور خلال المؤتمر عرضاً مرئياً موجزاً عن الجائزة وتفاصيلها وأهدافها.يذكر أن جائزة الجوف للتميز والإبداع تضم عددًا من الفروع تشمل: المشاركة المجتمعية، التميز القيادي، الأداء الحكومي المتميز، المسؤولية المجتمعية، الزراعة والإنتاج الغذائي، حماية البيئة والإعلام الحديث، والبحث العلمي والمشاريع الناجحة، والتوطين والثقافة والفنون والنشاط الرياضي.// انتهى //22:44ت م0206