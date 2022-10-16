الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها لجمهورية نيجيريا الاتحادية، جراء الأمطار والفيضانات التي شهدتها مؤخرًا، وأودت بحياة المئات من السكان، وغمر عشرات الآلاف من المنازل في 27 ولاية نيجيرية.وأكدت الخارجية ثقة المملكة التامة بالجهات المختصة النيجيرية في تجاوز الأزمة التي تمر بها، كما تتقدم بالتعازي لأسر المتوفين، وللشعب النيجيري، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم نيجيريا بالأمن والسلام.// انتهى //22:45ت م0207