جدة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسكسبَ فريقُ الاتحاد ضيفَه فريق الوحدة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022 - 2023م.سُجِّل هدفُ اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب أحمد حجازي عند الدقيقة "80"، ليرتفع رصيد فريقه بهذا الفوز لـ18 نقطة بالمركز الثالث، بينما تجمَّد رصيد فريق الوحدة عند النقطة السابعة بالمركز الثاني عشر.//انتهى//22:48ت م0208