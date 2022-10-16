القاهرة 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسحقَّق فريق فيوتشر المصري فوزاً ثميناً على ضيفه فريق كالون السيراليوني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، ضمن إياب الدور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.وتأهل فيوتشر بهذا الفوز إلى الدور الـ32 التكميلي بالبطولة القارية، بينما ودَّع كالون السيراليوني البطولة.//انتهى//22:49ت م0209