الرياض 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واستجاوزَ فريقُ ضمك مضيفَه فريق العدالة في مباراة جمعتهما في الأحساء بثنائية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022 - 2023م.وجاءت أهداف ضمك عن طريق الجزائري هلال عربي سوداني في الدقيقة (45)، وزميله البرازيلي نونو في الدقيقة (58)، ليقفز الفريق إلى المركز السادس بـ 15 نقطة متجاوزاً الطائي بفارق الأهداف، فيما ظلَّ العدالة عند نقاطه الأربع في المركز الـ 13.//انتهى//22:50ت م0210