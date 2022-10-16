تبوك 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم، "ملتقى توظيف تقني تبوك 2022م" بطرح 600 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، برعاية إمارة المنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي، أن الملتقى الذي يستمر على مدى يومين يأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني، التي أطلقها معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد تحت عنوان "مبادرة وظيفة لكل خريج"، وذلك بتوفير فرص وظيفية بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال كافة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من استشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة.وأضاف بأن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية، والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.// انتهى //22:56ت م0211