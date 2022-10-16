جيزان 20 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 16 أكتوبر 2022 م واسشارك البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في معرض يوم الأغذية العالمي، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، وجاءت مشاركة البرنامج الوطني للتعريف بدور البرنامج في العمل على مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع الثروة السمكية وفق رؤية المملكة 2030م .وعرّف مختصون في البرنامج الوطني زوار المعرض الذي أُقيم في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان بأهداف البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والاستزراع المائي في إجمالي الناتج الوطني في المملكة، سعيًا لتطوير القطاع ليكون أحد أكبر القطاعات التنموية في المملكة.ويعمل البرنامج الوطني على تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة من خلال عدة مستهدفات إستراتيجية تشمل المساهمة في تحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتنمية القدرات وصناعة رواد الأعمال في مهنة الصيد وقطاعاته وتربية الماشية، وتمكين القطاع الخاص في رفع مستوى مساهمته في زيادة الناتج المحلي، إلى جانب تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية، والنهوض بالمجتمع والقيام بالمسؤولية الاجتماعية.كما أتاح ركن البرنامج الوطني أمام الزوار تجربة وتذوّق أنواع الأسماك التي استُزرعت في ظروف بيئية مثالية بالمملكة، تتوفر بها الاحتياجات اللازمة للإنتاج بجودة عالية ومثالية.// انتهى //22:56ت م0212